Diaby kalma fırsatını kaçırdı

Beşiktaş'ta Diaby son şansını kullandı. Sergen Yalçın'la bir görüşme yapan ve gelecek sezon da kalmak istediğini söyleyen Senegalli oyuncu, Antalya karşısında forma istedi.



Sergen de Club Brugge dönemindeki futbolunu sahaya koyarsa bonservisinin Sporting'ten alınması için yönetime ricacı olacağını söyledi. Ancak, Diaby Antalya maçında tam bir hayal kırıklığı yarattı.



Diaby, bu sezon Beşiktaş forması ile 24 Süper Lig maçına çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



