DeRozan, Lakers'la görüştüğünü doğruladı!: "Orta yolu bulamadık..."

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, geçtiğimiz yaz döneminde Los Angeles Lakers ve LeBron James ile görüştüğünü doğruladı.



DeRozan, Lakers'a katılarak James'le birlikte oynamaya istekli olsa da, ekiple bir anlaşmaya varamamıştı.



DeMar, The Athletic'den Shams Charania'ya şu açıklamaları yaptı:



"Dürüst olmak gerekirse, harikaydılar. Orta yolu bulmaya çalıştık, Bron'la da bol bol sohbet ettik. Ama olmadı. İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz. Tek bir şey, tüm dinamiği değiştirebiliyor.



Ancak bu çok büyük bir fırsattı. Los Angeleslı olduğum için gelmem harika olurdu ama bazı şeyler olmuyor işte. Lakin bu fırsata sahip olmak her zaman harikadır."



Lakers, DeRozan anlaşması gerçekleşmeyince Russell Westbrook'u kadrosuna katmış ve kendi "büyük üçlüsünü" kurmuştu. DeRozan ise, Bulls'a üç yıllığı 85 milyon dolarlık bir anlaşmayla katılmıştı.



