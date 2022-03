Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls'a katılmaya karar verdiği sırada, LA Clippers'ın görüşmek için evini ziyaret etme yolunda olduğunu itiraf etti.



Eski takım arkadaşı Serge Ibaka ile YouTube'daki 'How Hungry Are You?' isimli programda konuşan Bulls yıldızı, Clippers yetkililerinin kendisiyle görüşmek için yoldayken Chicago konusunda işlerin ilerlediğini açıkladı:



Ibaka: "Clippers, sözleşme imzalamak için seninle buluşmaya geliyormuş, sen de sonra toplantıyı iptal edip Chicago Bulls ile anlaşmışsın. Neden öyle oldu kardeşim? Soruyu cevaplamadan önce şunu da diyeyim, son iki yıldır memleketine dönmek istediğini kendin söylüyordun."



DeRozan: "Lawrence Frank'e ve tüm Clippers organizasyonuna saygım sonsuzdur. Harika insanlar. Kesinlikle dikkate alınacak bir fırsattı. Sanırım onlar evime gelirken, Chicago olayı çoktan ilerleme kaydetmişti. Es geçemediğim bir fırsattı."



Ibaka: "Bu, seninle buluşmaya gelirlerken mi oldu?"



DeRozan: "Gerçekten öyle oldu. Bir gün önce gelseler, belki onlarla anlaşırdım."



DeRozan bu sezon maç başına 28.0 sayı ortalaması tutturuyor ve Bulls, playofflara yaklaşırken 40-26'lık bir dereceyle Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.