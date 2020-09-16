Derby County, Galatasaray'ın gözdesiyle 4 yıllık imzaladı!

İngiltere Championship ekibi Derby County, Lech Poznan'dan Kamil Jozwiak ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Takımın menajeri Phillip Cocu, transfer için, "Çok büyük bir potansiyeli transfer ettik. Henüz 22 yaşında ve önünde uzun yıllar var. Bizim için önemli bir oyuncu olacak. Uzun süredir takip ediyorduk, müthiş bir transfer yaptık" ifadelerini kullandı.



Jozwiak'ın adı, uzun süre boyunca Galatasaray ile anılmıştı.



