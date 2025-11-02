Derbinin ardından gerginlik: Tedesco

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Beşiktaş teknik heyeti ve kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile tartışma yaşadı.
Derbi sonrası çıkan tartışma sırasında Beşiktaşlı isimler, Tedesco'ya tepki gösterirken, araya girenler olayı yatıştırdı.
Milan Skriniar gergin yaşandığı yere gelirken, Beşiktaş cephesine "Ağlama" işareti yaptı.
