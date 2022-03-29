Derbide kazanan Galatasaray!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta ile karşı karşı geldi.



Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 72-65 kazandı.



Çekişmeli geçen maçta Beşiktaş HDI Sigorta Mc Call'le, Galatasaray ise Davis ile sayılar buldu ve ilk periyot 22-22 beraberlikle geçildi.



Maçın ikinci çeyreğinde Krajsnik ile etkili olan Galatasaray, soyunma odasına 36-34 önde gitti.



Konuk ekip, Melis ve Davis'in basketleriyle 3. periyot sonunda 8 sayılık üstünlük yakaladı: 51-59.



Son periyotta da kontrolü elinde tutan Galatasaray karşılaşmayı 72-65 kazandı.



Maçın 39. dakikasında Beşiktaş HDI Sigorta'da Ilze Jakobsone sakatlandı ve sedyeyle saha kenarına alındı.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi



Hakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk



Beşiktaş HDI Sigorta: Simmons 8, Özge Yavaş 11, Melek Uzunoğlu 12, Mc Call 22, İlayda Güner 4, Jakobsone 5, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 3, Elif Bayram



Galatasaray: Davis 25, Merve Aydın 10, Gizem Yavuz, Krajsnik 17, Evans 3, Melis Gülcan 10, Gizem Başaran Turan 7, Eda Şahin, Sude Yılmaz, Mısra Albayrak, Miray Balotu



1. Periyot: 22-22



Devre: 34-36



3. Periyot: 51-59





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