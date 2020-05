Fenerbahçe'nin oyuncularından Deniz Türüç, Koronavirüs nedeniyle spor organizasyonlarına ara verildiği, çalışmaların evde sürdürüldüğü dönemi ve Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde yaptıkları antrenmanları Fenerbahçe Televizyonu'na değerlendirdi.Spor organizasyonlarına ara verildiği dönemde çalışmalarını evde sürdüren futbolcular için bu sürecin çok değişik bir deneyim olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Deniz Türüç,"" dedi.Geri kalan maçlarda taraftarların eksikliğini hissedeceklerine de değinen Deniz Türüç, "" şeklinde konuştu.Neleri daha iyi yapabileceklerine bakarak bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Türüç, "" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin, oyuncularının her türlü ekipman ihtiyacını karşıladığını belirten Deniz, "" dedi."Fenerbahçe'nin olduğu her yerde kupa konuşulur. Bizim kupada hala şansımız var. Evimizde Trabzonspor ile oynayacağız. En iyi şekilde değerlendirerek finale çıkmak istiyoruz. Kupayı kaldırmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Önümüzdeki 8 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Maçların çoğunu evimizde oynayacağız. Ondan sonra da önümüzdeki sezona bakacağız. Daha büyük hedeflerle inşallah daha iyi yerlere varacağız."Bundan sonraki süreçte yeni bir yaşam tarzına geçiş yapıldığının altını çizen Türüç, "" ifadelerini kullandı.