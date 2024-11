New Orleans Pelicans guardı Dejounte Murray'in Çarşamba günü Toronto Raptors'a karşı oynanacak maçta parkelere dönmeyi planladığı bildirildi.



Murray, geride bıraktığımız gece Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta şüpheli olarak listelenmiş ancak daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.



Pelicans'ın Chicago Bulls'a karşı sezon açılış maçında sol elini kıran ve o zamandan beri oynamayan 28 yaşındaki oyuncu, New Orleans formasıyla oynadığı tek maçta 14 sayı, 10 asist, 8 ribaund ve 1 top çalma kaydetmişti.



New Orleans, Murray'yi geçtiğimiz yaz Atlanta Hawks ile yaptığı çok oyunculu bir anlaşmayla kadrosuna katmıştı.