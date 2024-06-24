Defne Başyolcu'nun yeni adresi Aydın BB!

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Defne Başyolcu'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Defne Başyolcu'nun yeni adresi Aydın BB!
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24 Haziran 2024 14:29
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Defne Başyolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz, VNL geniş kadrosunda da yer alan milli pasör çaprazı Defne Başyolcu ile Eczacıbaşı'ndan 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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