Defne Başyolcu'nun yeni adresi Aydın BB!

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Defne Başyolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz, VNL geniş kadrosunda da yer alan milli pasör çaprazı Defne Başyolcu ile Eczacıbaşı'ndan 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.





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