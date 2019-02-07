  •  
    Onyekuru'dan G.Saray'a flaş TRANSFER mesajı!..
  •  
    F.Bahçe'de UEFA için Slimani'ye özel görev
  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu
  •  
    Beşiktaş'ta Güneş'in Shinji Kagawa kararı
  •  
    Beşiktaş'tan istediler, Galatasaray'dan aldılar

Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanına çıkıyor

THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen, 8 Şubat Cuma günü İtalyan takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan'nın misafiri olacak.

Kaynak: AA
Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanına çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2019 12:28
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'la deplasmanda karşılaşacak.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 3 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 11'ini ise yitiren AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 9. sırada yer alıyor.

Darüşşafaka Tekfen bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Olimpia Milan ile oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlılar rakibine 98-92 mağlup oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için