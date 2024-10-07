Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını duyurdu

Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un aşil tendonundaki yırtık nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını duyurdu
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07 Ekim 2024 21:56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyun kurucunun ligin ilk haftasındaki Aliağa Petkimspor müsabakasında sakatlandığı belirtildi. Maç sonrasında yapılan kontroller sonucunda Silas'ın aşil tendonunda bir yırtık tespit edildiği ve sporcunun sezonu kapattığı duyuruldu.

Geçen sezonu Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında geçiren ABD'li basketbolcu, sezon başında Darüşşafaka Lassa'ya transfer olmuştu.

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