Darüşşafaka, Gaziantep karşısında galip!

ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Darüşşafaka 71-69 kazandı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Sinem Tetik
Gaziantep Basketbol: Peterson 25, İsmail Cem Ulusoy 8, Luther 9, Gulley 20, Kaba 7, Haciyeva, Harun Apaydın, Alp Karahan,
Darüşşafaka: Olaseni 8, McCullough 11, Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 11, Ragıp Berke Atar 5, Boothe 13, Pineiro 2, Eray Akyüz, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf 2, Sinan Güler 7, Görkem Doğan
1. Periyot: 19-15
Devre: 34-35
3. Periyot: 53-49
Beş faulle çıkan: 39.52 Harun Apaydın (Gaziantep Basketbol)
Karşılaşmayı Darüşşafaka 71-69 kazandı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Sinem Tetik
Gaziantep Basketbol: Peterson 25, İsmail Cem Ulusoy 8, Luther 9, Gulley 20, Kaba 7, Haciyeva, Harun Apaydın, Alp Karahan,
Darüşşafaka: Olaseni 8, McCullough 11, Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 11, Ragıp Berke Atar 5, Boothe 13, Pineiro 2, Eray Akyüz, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf 2, Sinan Güler 7, Görkem Doğan
1. Periyot: 19-15
Devre: 34-35
3. Periyot: 53-49
Beş faulle çıkan: 39.52 Harun Apaydın (Gaziantep Basketbol)