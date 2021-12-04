Darüşşafaka, Gaziantep karşısında galip!

ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 71-69 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Darüşşafaka, Gaziantep karşısında galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2021 16:29
ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Darüşşafaka 71-69 kazandı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Sinem Tetik

Gaziantep Basketbol: Peterson 25, İsmail Cem Ulusoy 8, Luther 9, Gulley 20, Kaba 7, Haciyeva, Harun Apaydın, Alp Karahan,

Darüşşafaka: Olaseni 8, McCullough 11, Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 11, Ragıp Berke Atar 5, Boothe 13, Pineiro 2, Eray Akyüz, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf 2, Sinan Güler 7, Görkem Doğan

1. Periyot: 19-15

Devre: 34-35

3. Periyot: 53-49

Beş faulle çıkan: 39.52 Harun Apaydın (Gaziantep Basketbol)


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.