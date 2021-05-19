Cyle Larin: 'Sezonun en iyisi bizdik'

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Cyle Larin açıklamalarda bulundu.



Kanadalı golcü iki kupanın gelmesinin ardından "Hep inanmıştım. Çok iyi futbolcu grubumuz var. Çok karakterli oyuncular var. Bunları hak ettik." dedi.



Cyle Larin ayrıca "Sezonun en iyi oynayan takımız bizdik. Hak ettiğimiz şampiyonlukları kazandık." diyerek sözlerini noktaladı.



