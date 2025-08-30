30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
1-053'
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
1-247'
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
0-048'
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
0-352'
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
1-040'
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
0-040'
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-141'
30 Ağustos
Wolves-Everton
1-241'
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-011'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Cyle Larin'den Sergen Yalçın'a destek mesajı

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirmesinin ardından eski öğrencisi Cyle Larin'den siyah-beyazlı kulübe destek geldi.

calendar 30 Ağustos 2025 16:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cyle Larin'den Sergen Yalçın'a destek mesajı
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.

Siyah-beyazlıların resmi açıklama videosu, taraftarların yanı sıra eski futbolculardan da büyük ilgi gördü.

CYLE LARIN YORUM YAPTI


Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde forma giyen Kanadalı golcü Cyle Larin, açıklama videosuna kartal ve kupa emojileriyle yorum yaptı. Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlar arasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla toplam 109 maçta forma giydi ve 39 gol, 9 asistlik katkı sağladı. Kanadalı golcü, Siyah-Beyazlı takımda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

MALLORCA'DA FORMA GİYİYOR

Şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.5 milyon euro. Larin'in kulübüyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
