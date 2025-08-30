Cyle Larin'den Sergen Yalçın'a destek mesajı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.
Siyah-beyazlıların resmi açıklama videosu, taraftarların yanı sıra eski futbolculardan da büyük ilgi gördü.
CYLE LARIN YORUM YAPTI
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde forma giyen Kanadalı golcü Cyle Larin, açıklama videosuna kartal ve kupa emojileriyle yorum yaptı. Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlar arasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla toplam 109 maçta forma giydi ve 39 gol, 9 asistlik katkı sağladı. Kanadalı golcü, Siyah-Beyazlı takımda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.
MALLORCA'DA FORMA GİYİYOR
Şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.5 milyon euro. Larin'in kulübüyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.
