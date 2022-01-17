Cuper'den N'Sakala'ya; "Kendine kulüp bul"

Demokratik Kongo Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, Fabrice N'Sakala'ya yeni bir takım bulmasını tavsiye etti.

Haber; Sabah
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Cuper'den N'Sakala'ya; 'Kendine kulüp bul'
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17 Ocak 2022 10:01
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'ya Demokratik Kongo Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper'den uyarı geldi.

Cuper, tecrübeli sol beke Dünya Kupası Play-Offları'nda milli takıma çağrılması için düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmesi gerektiğini iletti. Kontratı sezon sonu bitecek N'Sakala, takım bulması halinde hemen ayrılacak.
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