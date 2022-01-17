Cuper'den N'Sakala'ya; 'Kendine kulüp bul'

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'ya Demokratik Kongo Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper'den uyarı geldi.
Cuper, tecrübeli sol beke Dünya Kupası Play-Offları'nda milli takıma çağrılması için düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmesi gerektiğini iletti. Kontratı sezon sonu bitecek N'Sakala, takım bulması halinde hemen ayrılacak.
Cuper, tecrübeli sol beke Dünya Kupası Play-Offları'nda milli takıma çağrılması için düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmesi gerektiğini iletti. Kontratı sezon sonu bitecek N'Sakala, takım bulması halinde hemen ayrılacak.