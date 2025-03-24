Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Ligi'ne yükselen A Milli Takım'ı tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 00:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda İstanbul'da 3-1 kazandığı maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımını telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuşan Erdoğan takıma tebriklerini iletti.

Vincenzo Montella, Erdoğan'a teşekkür edip "Sayın Cumhurbaşkanım, çok güzel bir galibiyet aldık, umarım sizleri ve Türkiye'yi gururlandırmışızdır. Neredeyse üç senedir kendi evinde kaybetmeyen bir takımı yendik. Takımımız muazzam bir işe imza attı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Tebrik ediyoruz, biz de sizinle gururlandık." dedi. Daha sonra Erdoğan, İtalyanca "Grazie" diyerek teknik direktör Montella'ya teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tüm takımın selamları var, her iki maçta da çok iyi mücadele ettiler, tebrik ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery