Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Houston Rockets'ta geçirdiği zor bir dönemi hatırladı.



CP3'nin NBA şampiyonluğuna en çok yaklaştığı an, 2017-18 sezonunda kendisi ve James Harden liderliğindeki Rockets'ın, Batı Konferansı finallerinde Golden State Warriors'a kaybettiği an olmuştu.



Paul, eski takım arkadaşı JJ Reddick'in podcast'ine konuk olarak, o dönemde başarısız olduğunda neler hissettiğini anlattı:



"Muhtemelen başa çıkması en zor şeylerden biriydi, özellikle de o zamanda, yani bu şekilde kaybettiğinizde çok şey değişiyor.



Seride 3-2 öne geçmiştik, sonra Golden State'e gitmiştik ve hava atışı yapılmadan önce, altıncı maçta oynayamayacağım için (sakatlık) kenarda midemin bulandığını hatırlıyorum. Ciddi ciddi midem bulanmıştı ve aşırı seviyede anskiyete bozukluğum olduğundan ötürü, Dean (antrenörü) beni tuvalete götürmüştü. Oynarken asla bu tür bir kaygı duymam, ama kenarda oturup bu maça etkimin olmayacağını bildiğimden ötürü, elimde olmayan bir kontrol problemi olmuştu.



O altıncı maçı da kaybetmiştik; hatta öne geçmiştik ama kazanamamıştık. Yedinci maçı da kaybetmiştik. Bunalıma girmiştim. Bu birkaç hafta sürmüştü."



