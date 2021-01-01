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CP3: "Batı Konferansı asla kolay olmamıştır..."

Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul, Batı Konferansı playoffları hakkında konuştu ve "Batı hiçbir zaman kolay olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul, Batı Konferansı playoffları hakkında konuştu ve "Batı hiçbir zaman kolay olmamıştır" ifadelerini kullandı.

CP3, kendisinin veya ekibinin karşılarına çıkacak takımları asla hafife almasına izin vermeyeceğini belirtti:

"Tüm kariyerim boyunca Batı'daydım. Batı hiç kolay olmamıştır. Kimin oynadığınız, hangi seride oynadığınız veya hangi maç olduğu umrumda değil. Ben New Orleans'ta oynarken Memphis'e, Yao ve T-Mac'li Houston'a ve Dirk ile Stackhouse'lı Dallas'a karşı, iyi oldukları dönemde oynamıştım. Batı her zaman canavar gibi olmuştur, yani eğer özellikle başka biriyle eşleşmeye falan çalışırsanız, her türlü zorluk çekersiniz. Şampiyonluk yolunda kimseden kaçışınız yoktur."

Suns ekibi, 49-21'lik derecesiyle Batı'da ikinci sırada yer alıyor.


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