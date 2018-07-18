Cousins, eleştirilerle ilgili: "Umurumda değil!"

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DeMarcus Cousins, bu yaz Golden State Warriors'a katılma kararıyla ilgili insanların ne düşündüğünü umursamadığını ve bu hamlenin kariyerinin en iyi hamlesi olduğunu söyledi.Warriors ile tek yıllığı 5.3 milyon dolarlık bir kontrat yapmış olan Boogie, açıklamalarını şu şekilde yaptı:Cousins'ın, sakatlığından ötürü Ocak ayı civarında takımda rol almaya başlayacağına inanılıyor.