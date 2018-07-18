Cousins, eleştirilerle ilgili: "Umurumda değil!"

DeMarcus Cousins, bu yaz Golden State Warriors'a katılma kararıyla ilgili insanların ne düşündüğünü umursamadığını ve bu hamlenin kariyerinin en iyi hamlesi olduğunu söyledi.
Warriors ile tek yıllığı 5.3 milyon dolarlık bir kontrat yapmış olan Boogie, açıklamalarını şu şekilde yaptı: "Bu benim maça asım, nükleer bombam ve son çarem." "Tabii, kötü bir takımdan daha iyi bir kontrat alabilirdim ama bu bana nasıl yardımcı olabilirdi? Zaten kariyerimi bitirebilecek bir sakatlıkla boğuşuyorum. Bir oyuncu olarak değerimi kanıtlamaya çalışmak için, kazanmaya uzak olan bir duruma kendimi sokmam. Bazı insanların buna nasıl bakacağını zaten önceden tahmin etmiştim. S...de değil. Bunu şu anda söylüyorum çünkü tepkiyi gördüm, ama dediğim gibi s...de değil. Asımın nerde olduğunu biliyordum ve aramayı gerçekleştirdik." "Herhalde şu an bazı adi herifler saçını başını yoluyordur, ve buna bayılıyorum. Bu, benim üstesinden gelmem gereken başka bir sınav. Başımdan öyle sıkıntılı şeyler geçti ki, oturup bunlar yüzünden kendime üzülseydim, şu anda nerede olurdum? Kimsenin bana üzülmesine ihtiyacım yok. Ben bir savaşçıyım ve asla pes etmem. Ve bu meydan okumayı üstleniyorum."
Cousins'ın, sakatlığından ötürü Ocak ayı civarında takımda rol almaya başlayacağına inanılıyor.