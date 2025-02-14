Çorum, Kocaelispor deplasmanında

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum, Kocaelispor deplasmanında
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14 Şubat 2025 12:53
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında cumartesi günü deplasmanda lider Kocaelispor ile karşılaşacak.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Kart cezalısı futbolcunun bulunmadığı kırmızı-siyahlı ekipte tedavisine devam edilen Ahmethan Köse, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Çorum FK, ligde 38 puanla 5. sırada bulunuyor.


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