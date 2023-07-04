Clippers, Mason Plumlee'yi takımda tuttu

LA Clippers, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Mason Plumlee'yi tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşma ile kadroda tuttu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Clippers, Mason Plumlee'yi takımda tuttu
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04 Temmuz 2023 12:07
LA Clippers, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Mason Plumlee'yi tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşma ile kadroda tuttu.

Wojnarowski, Plumlee'nin başka takımlardan finansal anlamda daha iyi teklifler almasına rağmen Los Angeles'ta kalmayı tercih ettiğini de belirtti.

Plumlee, 2022-23 sezonunda Charlotte Hornets ile iyi bir yıl geçirmiş ve Şubat ayındaki son takas gününde Los Angeles'a gönderilmeden önce tam zamanlı bir başlangıç kadrosu oyuncusu olarak 12.2 sayı, 9.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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