LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın sırtındaki ağrı problemleri yüzünden fazla vakit kaçırmasının beklenmediği iddia edildi.



Leonard, Salı günü takımının Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı karşılaşmayı sırt ağrıları sebebiyle erkenden terk etmişti.



Deplasman yolculuğunda takımla birlikte seyahat ettiği bildirilen Leonard'ın sırtının orta bölgesi için endişe duyulduğu belirtilmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Clippers yıldızının son durumu hakkında, "Bana, arenada oturmaktan rahatsızlık duyduğu için hemen eve gittiği söylendi. Clippers'ta bu durumun devam edeceğine dair ciddi bir endişe bulunmuyor." şeklinde konuştu.



Bu sezon 58 maç forma giyen Leonard, Clippers'a katıldığı 2019'dan bu yana bir sezonda takımla en fazla maçını oynamıştı.





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