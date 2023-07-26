Clippers, Harden uğruna Terance Mann'den vazgeçmek istemiyor

LA Clippers'ın, Philadelphia 76ers guardı James Harden karşılığında Terance Mann'i takas etme konusunda "isteksiz" olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Clippers, Harden uğruna Terance Mann'den vazgeçmek istemiyor
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26 Temmuz 2023 13:50
LA Clippers'ın, Philadelphia 76ers guardı James Harden karşılığında Terance Mann'i takas etme konusunda "isteksiz" olduğu öne sürüldü.

Philly Voice'tan Kyle Neubeck'in haberine göre Clippers, Harden'ı kadrosuna katmak için olası bir takas paketinde Mann ile yollarını ayırmaya oldukça isteksiz:

"Harden'ın bu yaz tutumu 'ya Clippers ya hiç' şeklindeydi ve LA Clippers'ta oynamak istediğini açıkça belirtmesiyle, takımlar Sixers'ın uygun gördüğü fiyatı teklif etme konusunda tereddüt ettiler.

Bu takımlar arasında, Harden'ı alma amacıyla oluşturulacak bir takas paketinin parçası olarak, Terance Mann ile yolları ayırma konusunda isteksiz oldukları söylenen Clippers da dahildi."

Sports Illustrated'tan Chris Mannix birkaç hafta önce Clippers'ın Harden ile ilgilendiğini ancak bunun "Mann ve ilk tur draft seçimleri pahasına olmadığını" bildirmişti.

76ers başkanı Morey ise, geçtiğimiz hafta takımın Harden'ı doğru fiyat gelmediği sürece takas etmeyeceğini açıkça söylemişti.

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