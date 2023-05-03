Clinton N'Jie: "Kupayı yine kazanmak istiyoruz"

Sivassporlu Clinton N'Jie, 0-0 biten Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Clinton N'Jie: 'Kupayı yine kazanmak istiyoruz'
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03 Mayıs 2023 22:54
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Sivasspor'da Clinton N'Jie maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen N'Jie, "Geçtiğimiz sezon iyi performans sergiledi. Kupayı kazandı. Bu sene de yarı finale kadar geldik. İstanbul'da da iyi oynayarak bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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