Cisse: '1 puan iyi!' Tzavellas: 'Ekstra motvie olmadık'

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor'da santrfor oyuncusu Papiss Cisse ve stoper oyuncusu Tzavellas, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.



"RAKİBİMİZE KARŞI 1 PUAN İYİ"



Mücadelede takımının ilk golünü atan Cisse, "Şampiyonluk mücadelesi veren büyük bir takım vardı karşımızda. Bizim de Avrupa mücadelemiz devam ediyor. Seyirciler için güzel bir maç oldu. Belki kazanabilirdik, 1 puan da böyle büyük bir takıma karşı iyi." dedi.



TZAVELLAS: "HER ZAMAN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"



Trabzonspor karşılaşmasına ekstra bir konsantrasyonla çıkmadıklarını vurgulayan Tzavellas ise, "Ekstra bir motivasyon söz konusu değildi. Bizim takımımızı takip edenler, her maça böyle yüksek konsantrasyonla çıktığımızı bilirler. Biz her zaman elimizden geleni yaparız. Karşımızda güzel futbol oynayan bir takım vardı, içeride alışılagelmiş futbolumuzu oynadık. Maçı kaybedebilirdik, 90 dakika sonunda güzel bir golle 1 puan aldık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.