Ciro'nun dönüşü muhteşem olmadı!

Rizespor maçında ilk 11'de yer alan Ciro Immobile, sakatlık dönüşünün ardından bekleneni veremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ciro'nun dönüşü muhteşem olmadı!
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04 Ocak 2025 12:03
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Rizespor maçında ilk 11'de yer aldı.

BBeşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, sakatlığını geride bırakıp iyileşen Immobile'ye, Rizespor deplasmanında ilk 11'de şans tanıdı.

Ancak, deneyimli oyuncu sahadaki performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı. 74. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakırken, Immobile'nin maçtaki etkisi sınırlı kaldı.

IMMOBILE'NIN PERFORMANSI

34 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 21 maçta 13 gol kaydetti.
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