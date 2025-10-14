14 Ekim
Estonya-Moldova
1-0DA
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
2-045'
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!

Ciro Immobile'nin Torre del Greco'daki futbol okulu "Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati" mühürlendi.

calendar 14 Ekim 2025 18:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bologna forması giyen Ciro Immobile'ye şok eden haberi İtalyan basını duyurdu.

FUTBOL OKULUNA MÜHÜR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Immobile'ye ait Torre del Greco'daki futbol okulu "Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati" savcılık soruşturması kapsamında mühürlendi.

20 Mart'ta açılışı yapılan tesis, Torre Annunziata Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçak yapılaşma ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edilmesi iddialarına ilişkin soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında aralarında futbolcunun bazı akrabalarının da bulunduğu 6 kişi hakkında "izinsiz inşaat ve tehlikeli atık yönetiminde usulsüzlük" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Torre del Greco Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile belediye zabıtası, savcılığın talebi üzerine mahkemece verilen önleyici el koyma kararını uyguladı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılığın açıklamasına göre şüpheliler, çevre koruma ve imar izinleri olmadan, ormanlık alanda bulunan bazı parsellerde otopark alanı oluşturmak için ağaçlık alanı kazıyarak asfalt kaplama işlemi yaptı. Ayrıca bölgede daha önce yapılan kaçak yapıların affedilmemesine rağmen, yeni inşaat faaliyetleriyle alanın yapısında büyük bir değişiklik oluşturulduğu belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.