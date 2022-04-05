Cihat Arslan: 'Ümitsizlik var, moral bozukluğu normal'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arslan, şöyle konuştu:



"Bizim pozisyondaki takımlar için bazı şeyler zor. Mili maç arasından dönüştü dağılma yaşadık, 8-10 gün boyuncu oyuncularla birlikte antrenman yapamadık. İlk 15 dakika kötü organize olduk, hiç hayatımda bu kadar kötü bir 15 dakika oynamamıştık. Ertaç'ın bireysel performansı çok iyiydi. Golü yedikten sonra Başakşehir temposunu düşürdü, biz de cesaretlenmeye çalıştık. İlk yarı üretken olmayan bir oyundu, ikinci yarı oyuna müdahil olmak istedik ama rakibin önemli pozisyonları vardı. Ertaç'ın performansı çok üst düzeydi. Kırılmalar yaşanabilir, ümitsizlik var. Düşersiniz çıkarsınız ama işinizde daha fazlasını vermeniz gerekiyor. Çocukları suçlamıyorum, organizasyonda sıkıntı olunca bu moral bozuklukları doğal. İkinci yarı cılız ataklarla geçti, Başakşehir'in daha fazla pozisyonu vardı, maçta fark oluşabilirdi. Sonra genç oyunculara yöneldik, onlara şans vermek istedik. Kenan sağ bekte çok iyi oynadı. Trezeguet'e karşı önemli performans gösterdi. Campi, Dicko ve Kenan'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ön gruptaki oyuncular performans olarak düşüktü."



Takımın ekonomik olarak yaşadığı sıkıntıların hatırlatılması üzerine ise Cihat Arslan, "Süreç zor, hafta içi Mehdi de sözleşmesini feshetti. Problemler yaşadığımız bir gerçek. Malatya Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. Bu sene ayakta kalmaya çalışırken gelecek seneyi de planlıyoruz. Bu takımın belki yüzde 50'si gidecek belki biz de gideceğiz. Kalanlarla sağlam takım oluşturmamız gerek. Münir oyundan alındığına üzüldü, daha iyi şeyler yapabileceğini biliyoruz. Münir, Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta oynasa özel seyircisi olabilecek bir oyuncu. Onun ızdırabıyla yedek kulübesinde tepkisi oldu." ifadelerini kullandı.





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