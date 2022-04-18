Cihat Arslan'ın G.Saray sözleri ve Milli Takım tepkisi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"MUSLERA HAKSIZ REKABET"



Karşılaşmayı değerlendiren Cihat Arslan "Gol öncesi ve sonrası! Golden sonra ümidi olmayan takım çöküş yaşar. Muslera'ya şansım tutmuyor. 'Haksız rekabet' dedim o zaman... Her maç 3-4 tane kurtarıyor." dedi.



Galatasaray taraftarına da teşekkür eden Cihat Arslan "Galatasaray hiçbir kulvarda yok ama bu kadar destek... Eski futbolcuları olarak taraftarlara teşekkür ederim..." açıklamasını yaptı.



"HEM BİZİM, HEM GALATASARAY İÇİN..."



Takımla ilgili açıklamalar yapan Cihat Arslan "Benjamin Tetteh idman sevmiyor, bir pozisyonda atak yaparken yere düştü. Fark yemekten de korkuyoruz, Allah korusun... Marius Sumudica döneminde böyle bir şey oldu. Dünle bugün kavga ederse o işten zararlı çıkacak gelecektir. Galatasaray için de, bizim için de geçmişle bugünle kavga etme zamanı değil, geleceği inşa etme zamanı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY ŞAHLANSIN"



Galatasaray ve Yeni Malatyaspor ile ilgili konuşan Cihat Arslan "Hem bizim, hem de Galatasaray'ın kongresi var. Camianın bütünleşip, Avrupa'da şahlanan Galatasaray'ı inşa etmesini temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.



Kaleci Ertaç Özbir'in ayrılmasıyla ilgili de konuşan Cihat Arslan "Ertaç Özbir kaçmadı, ayrılık kararını ben verdim. Bu takım için elinden geleni yaptı." dedi.



"6 KERE TAKIM DÜŞÜR, MİLLİ TAKIM YÖNET"



Yeni Malatyaspor'da sonuna kadar gideceğini söyleyen Cihat Arslan "Teknik direktör olarak paraya, arsaya eve değil, oyuncuya yatırım yapmalıyız. Yekta Kurtuluş'u, Emre Kılınç'ı Halil Akbunar'ı ilk kez ben oynattım. 1 TL paraya bakmıyorum! Kaç tane çocuk çıkarırsam, ailelerine umut olursam, bana yeter. Direneceğim, Malatya da direnecek. Birileri parasız da olsa, bu mücadeleye destek verecek. Kariyerim kaybedebilirim, umrumda değil. Türkiye'de 6 kere takım düşüren adama Milli Takım da veriyorlar, yeter ki arkan olsun..." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO