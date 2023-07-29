Cicaldau yarışında Konyaspor önde

Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Konyaspor, bir adım önde görünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cicaldau yarışında Konyaspor önde
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29 Temmuz 2023 12:24
Başakşehir, Samsunspor ve Ankaragücü gibi pek çok Süper Lig ekibinin Galatasaray'dan kadrosuna katmak istediği Alexandru Cicaldau için Konyaspor bir adım önde.

Abdülkerim Bardakcı'yı geçen sezon Galatasaray'a satan ve bu transferden dolayı yaklaşık 500 bin Euro civarında bonus hakkı bulunan Yeşil-Beyazlılar, bonus bedeline karşılık Cicaldau'yu kiralamayı hedefliyor.

Oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındı.

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