Cicaldau yarışında Konyaspor önde

Başakşehir, Samsunspor ve Ankaragücü gibi pek çok Süper Lig ekibinin Galatasaray'dan kadrosuna katmak istediği Alexandru Cicaldau için Konyaspor bir adım önde.
Abdülkerim Bardakcı'yı geçen sezon Galatasaray'a satan ve bu transferden dolayı yaklaşık 500 bin Euro civarında bonus hakkı bulunan Yeşil-Beyazlılar, bonus bedeline karşılık Cicaldau'yu kiralamayı hedefliyor.
Oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındı.
Abdülkerim Bardakcı'yı geçen sezon Galatasaray'a satan ve bu transferden dolayı yaklaşık 500 bin Euro civarında bonus hakkı bulunan Yeşil-Beyazlılar, bonus bedeline karşılık Cicaldau'yu kiralamayı hedefliyor.
Oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındı.