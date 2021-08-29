Christian Luyindama: 'Bireysel değil, hep beraber hata yaptık'

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama, Kasımpaşa karşılaşamsı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Luyindama'nın açıklamaları...



"2-0'dan sonra iki gol yedik. Böyle şeyler futbolda olabiliyor. Yorgunluk var, çok maç oynadık. Lig uzun, kendimizi toparlayacağız ve yola devam edeceğiz.



2-2 olduysa, bireysel hata değil hep berabere hata yaptık. Skoru sadece kişilerin üstüne yıkamayız."



