Christian Luyindama: "Bireysel değil, hep beraber hata yaptık"

Galatasaraylı Christian Luyindama, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Christian Luyindama: 'Bireysel değil, hep beraber hata yaptık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2021 21:59
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama, Kasımpaşa karşılaşamsı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Luyindama'nın açıklamaları...

"2-0'dan sonra iki gol yedik. Böyle şeyler futbolda olabiliyor. Yorgunluk var, çok maç oynadık. Lig uzun, kendimizi toparlayacağız ve yola devam edeceğiz.

2-2 olduysa, bireysel hata değil hep berabere hata yaptık. Skoru sadece kişilerin üstüne yıkamayız."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.