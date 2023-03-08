UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Chelsea ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 2-0 kazandı.



Chelsea, 43. dakikada Raheem Sterling'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Kai Havertz, 49. dakikada VAR uyarısıyla kazanılan penaltı kullanmak için topun başına geçti. Havertz, ilk penaltıda direğe takıldı. Ancak, hakem penaltı atışını tekrarlattı. Alman oyuncu, tekrarlanan penaltı atışında fileleri havalandırdı ve 53. dakikada farkı 2'ye çıkardı.



Borussia Dortmund, kalan bölümde 1 gol için büyük bir baskı kurdu ancak sonuca ulaşamadı.



İlk maçı Almanya'da 1-0 kaybeden Chelsea, Londra'da 2 farklı kazanarak adını Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yazdırdı.





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