Cem Kavçak: 'Gönül, turla dönmek isterdi'

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye uzatmalar sonucu 2-0 mağlup olan Afjet Afyonspor'da teknik direktör Cem Kavçak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İyi oyun oynamaya geldiklerini söyleyen Kavçak, "Rakibimizi kutluyoruz. Kupada başarılar diliyoruz. Zevk vermeye, iyi oyun oynamaya gelmiştik ama sahaya yansıttığımız oyun sonuçla alakasız oldu. Zaman zaman baskı yedik ama girdiğimiz pozisyonlar da var. Final paslarını daha iyi verebilsek daha farklı şeyler olabilirdi. 2-0 elendik. Önümüze bakacağız." dedi.



Yrogunluğun etkisinin olduğunu söyleyen teknik direktör, "Biz ligde de liderlik için uğraşıyoruz. 3 gün sonra bir maç daha oynadık. İster istemez dakikalar geçtikçe yorgunluk oldu. Gönül buradan turla dönmek isterdi." ifadelerini kullandı.



