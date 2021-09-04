Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'i kadrosuna katmaya çalışıyor.



Uzun süredir tecrübeli sol bek ile temas halinde olan Karadeniz ekibi, başarılı futbolcuyla tekrar masaya oturdu.



Caner'in hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Gökhan Gönül de bu transferde devreye girdi.



İlk etapta Fenerbahçe'de kalıp, kendini göstermek isteyen Caner'in, kulüpte yaşanan son gelişmelerin ardından bu kez ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.



Transferin gerçekleşmesi halinde, sol bekte Caner, sağda Gökhan Gönül forma giyecek.



