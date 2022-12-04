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Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Caner Erkin ile yollar ayrıldı!
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04 Aralık 2022 17:52
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te, sürpriz bir ayrılık yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre, İstanbul temsilcisi, tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

Bu sezon ligde 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 asist yaptı.

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'e geçen sezon Fenerbahçe'den transfer olmuştu.

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