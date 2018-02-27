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Çalımbay'dan Beşiktaş maçına çift forvetli plan!

Beşiktaş-F.Bahçe maçını tribünden izleyen Rıza hoca, Burak Yılmaz'ın yokluğunda N'Doye ve Rodallega'yı sahaya sürecek.

Kaynak: Takvim
Çalımbay'dan Beşiktaş maçına çift forvetli plan!
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27 Şubat 2018 07:56
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının çok zorlu geçeceğini ancak hafta boyunca yapacakları idmanlarla derbiye en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Rıza hocanın Beşiktaş'a karşı sürpriz hazırlığında olduğu ve ilk 11'de iki forvet Dame N'Doye ve Hugo Rodallega'ya şans vereceği bildirildi.

RODALLEGA'YA ÇOK GÜVENİYOR

Rıza hoca, Alanyaspor maçının ikinci yarısında Dame N'Doye'yu sahaya sürmüş ve Senegalli oyuncu maçın kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Çalımbay, Rodallega'ya da Beşiktaş maçında çok güveniyor.

G.SARAY MAÇINI ÖRNEK VERDİ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Göreve geldiğimiz ilk haftalarda elde ettiğimiz Galatasaray galibiyeti bizim için bir seri başlangıcı olmuştu. O maçla çok iyi bir hava yakalamıştık. Bu kez ise Beşiktaş maçını kazanarak yeni bir seriyi devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz" dedi.



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