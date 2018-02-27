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Teknik Direktörü, Beşiktaş maçının çok zorlu geçeceğini ancak hafta boyunca yapacakları idmanlarla derbiye en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.Rıza hocanın Beşiktaş'a karşı sürpriz hazırlığında olduğu ve ilk 11'de iki forvet Dame N'Doye ve Hugo Rodallega'ya şans vereceği bildirildi.Rıza hoca, Alanyaspor maçının ikinci yarısında Dame N'Doye'yu sahaya sürmüş ve Senegalli oyuncu maçın kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Çalımbay, Rodallega'ya da Beşiktaş maçında çok güveniyor.Tecrübeli çalıştırıcı, "Göreve geldiğimiz ilk haftalarda elde ettiğimiz Galatasaray galibiyeti bizim için bir seri başlangıcı olmuştu. O maçla çok iyi bir hava yakalamıştık. Bu kez ise Beşiktaş maçını kazanarak yeni bir seriyi devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz" dedi.