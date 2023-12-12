Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Atletico Madrid'in Arjantinli teknik patronu Diego Simeone'nin Çağlar'ın takımdan ayrılmasını istemediği ve bunu yönetime ilettiği öğrenildi.



Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın nasıl bir yolu takip edeceği merak konusu oldu.



5 MAÇTA OYNADI



Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar, İspanyol ekibinde 5 maçta görev yaptı.





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