Büyüklerin gözdesi serbest kalıyor!

Eskişehirspor'da Mehmet Özcan dahil olmak üzere sezon sonu 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek, ancak bu oyuncuların şimdiye dek yönetimin teklifine sıcak bakmadığı öğrenildi

, Fotoğraf; AA
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Büyüklerin gözdesi serbest kalıyor!
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24 Şubat 2021 13:22
Eskişehirspor'da sezon sonu 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Anadolu gazetesinde yer alan habere göre; Bedirhan Altunbaş, Mehmet Özcan, Furkan Balaban, Furgan Polat, Erdal Akdari gibi isimlerin de içinde bulunduğu listede; Ebrar Yiğit Aydın, İbrahim Halil Öner, Emir Yıldız, Kaan Gül, Muhammed Yahya Akbulut, Ömer Faruk Güler ve Sezgin Coşkun yer alıyor.

Yönetim bu oyuncularla yeni sözleşme önerse de henüz geri dönüş alamadı. Sözleşmesi biten oyuncularla geçtiğimiz günlerde ön görüşme yapan ve yeni sözleşme öneren yönetim, oyunculara alacaklarında indirim yapmalarını istemişti. Ancak oyuncuların bunu kabul etmediği ileri sürüldü.



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