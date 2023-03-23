Büyükekşi'den milli sessizlik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşu aramasına, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin sessiz kalmasına tepki göstermişti.



MHK Başkanı Lale Orta'nın yaptığı açıklamaya değinen Dursun Özbek, "Bu açıklamalar sebebiyle ne TFF Başkanı ne de yönetim kurulu üyeleri yorum yapmamış ve konuşmuştur. Demek ki şunu anlıyoruz; TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Lale Orta'yla aynı fikirdedir, Orta da onların sözcülüğünü üstleniyor" ifadelerini kullanmıştı.



TFF, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in 'sessiz kalıyorlar' tepkisine şu an için bir yanıt vermeyi düşünmüyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin gündeminde Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grubunda oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçları var. Türkiye Futbol Federasyonu bu kritik dönemde milli takımın oyuncularının konsantresinin dağılmasını istemiyor.



Bu nedenle milli arada TFF'nin hakem tartışmaları ile ilgili bir açıklama yapması beklenmiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ