Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, NBA Finalleri'nde Denver Nuggets'a karşı 3-1'den geri dönmenin "imkansız" olmadığını söyledi.



Heat, 2023 NBA şampiyonluğunu kazanma yolunda geçtiğimiz gece Nuggets'a karşı oynadığı 4. maçı 108-95 kaybederek büyük bir darbe aldı.



Karşılaşmada 25 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 1 blok üreten Butler, henüz pes etmeye niyeti olmadığını açıkladı:



"Her maçı zamanı gelince düşünüyoruz. Artık her maçı kazanmamız gereken bir durumdayız, ki bu da yapabileceğimiz bir şey. Bazı düzeltebileceğimiz şeyler var ama yapması imkansız değil. Üç tane kazanmamız lazım.



Pes etmek gibi bir niyetimiz yok. Yarından başlayarak, daha iyi olmak adına savaşımızı sürdüreceğiz. Sonra Pazartesi gününde ise tüm bu söylediklerimizi yapıp galip geleceğiz. Buna mecburuz. Başka çaremiz yok. Aksi takdirde tüm bu emeğimiz çöpe gidecek."



Butler, Finallerde 21.8 sayı, 5.0 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarına sahip.





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