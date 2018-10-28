Bursaspor'un transferleri Süper Lig'e ısındı

AYTAÇ İLE SAKHO KENDİNİ BULDU

UMUT SÜPER LİG'E ÇABUK ALIŞTI

BADJI, CHEDJOU, LIMA VE SAIVET GÖZDELERDEN

Bursaspor'da mevcut kadro içerisinde gol sevinci yaşayan tüm isimler yeni transferlerden oluştu. Aytaç, Sakho, Umut ve Latovlevici'den gol katkısı alan Timsah'ta 3 isim dışında yeni gelenler oyuncular sıklıkla süre şansı buldu.Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kadroda revizyona giden Bursaspor, dış transferde 12 oyuncuyu bünyesinde katmıştı. Ligde geride kalan haftalar baz alındığında ise yeşil beyazlılar, bu transferlerin büyük bir kısmından önemli bir katkı aldı. 8 gol atan Bursaspor'da takımdan ayrılan William Troost-Ekong dışında atılan 7 golün tamamı yeni transferlerden geldi. Bu süreçte Aytaç Kara, Diafra Sakho, Umut Meraş ve son olarak Iasmin Latovlevici gol sevinci yaşadı.Geçtiğimiz sezonu Evkur Yeni Malatyaspor'da geçiren ve 29 lig maçına çıkan Aytaç Kara, 4 gol ve 5 asist ile sezonu tamamlarken bu sezon da istikrarını sürdürdü. Samet Aybaba'nın tüm lig maçlarında ilk 11'de şans tanıdığı 25 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Timsah'ın en golcü oyuncusu oldu. Yeşil beyazlıların bir diğer transferi Diafra Sakho ise forma giydiği 6 Süper Lig maçında 2 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle bu 2 golü ilk 2 maçında kaydeden Senegalli forvet, Aybaba'nın da en güvendiği oyuncular arasında yer aldı.Yeşil beyazlıların kadrosuna kattığı genç isim Umut Meraş da MKE Ankaragücü maçında attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Henüz 22 yaşında olan ve ilk kez bu sezon Süper Lig deneyimini yaşayan Umut Meraş, son 5 maçın da ilk 11'inde şans buldu. Performansı merak konusu olan Tunay Torun ise son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sahanın en iyilerinden oldu. Gol pozisyonlarına giren 28 yaşındaki gurbetçi oyuncu, bir de asist gerçekleştirdi.Bursaspor'da öne çıkan diğer oyunculardan Iasmin Latovlevici de bu sezon 4'üncü maçında ilk golünü kaydetti. 1 yıl 9 ay 12 gün sonra yeniden gol sevinci yaşayan Latovlevici, forma giydiği 4 maçta da tam süre aldı. Bu isimlerin yanı sıra Stephane Badji, Aurelien Chedjou, Allano Lima ve Henri Saivet de Samet Aybaba'dan sıklıkla forma şansı bulan isimler arasında bulunuyor. Öte yandan süre almakta zorlanan Umut Nayir 22 dakika, Jani Atanasov da 3 dakika oynadı. Santiago Vergini ise henüz forma giymedi.