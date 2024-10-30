Bursaspor, evinde az farkla mağlup

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Bursaspor, evinde Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi.
TOFAŞ salonunda oynanan mücadelede yeşil beyazlılar normal süresi 78-78 biten maçta uzatmalarda 89-87 yenildi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Radomir Vojinovic (Kararağ), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Bursaspor: Brown 21, Michineau 15, Grantham 18, Sharma 8, Mutaf 12, Pipes 3, Ömer Utku Al 9, Osman Nurseven, Mehmet Nihat Atalan, Berkay Candan, Nusret Yıldırım 1
Casademont Zaragoza: Bell-Haynes 12, Yusta 14, Mensia 5, Dubljevic 9, Rodriguez 9, Sulejmanovic 10, Bango 24, Spissu 3, Slaughter 3, Langarita, Gonzalez
1. Periyot: 16-18
Devre: 31-37
3. Periyot: 50-59
Normal süre: 78-78
5 faulle çıkanlar: 39.09 Sharma, 39.17 Mutaf (Bursaspor)
TOFAŞ salonunda oynanan mücadelede yeşil beyazlılar normal süresi 78-78 biten maçta uzatmalarda 89-87 yenildi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Radomir Vojinovic (Kararağ), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Bursaspor: Brown 21, Michineau 15, Grantham 18, Sharma 8, Mutaf 12, Pipes 3, Ömer Utku Al 9, Osman Nurseven, Mehmet Nihat Atalan, Berkay Candan, Nusret Yıldırım 1
Casademont Zaragoza: Bell-Haynes 12, Yusta 14, Mensia 5, Dubljevic 9, Rodriguez 9, Sulejmanovic 10, Bango 24, Spissu 3, Slaughter 3, Langarita, Gonzalez
1. Periyot: 16-18
Devre: 31-37
3. Periyot: 50-59
Normal süre: 78-78
5 faulle çıkanlar: 39.09 Sharma, 39.17 Mutaf (Bursaspor)