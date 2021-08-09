Bursaspor, Adis Jahovic'i transfer etmek istiyor

Yeni sezona günler kala Bursaspor'da transfer çalışmalar devam ederken, Yeşil Beyazlılar Göztepe'nin Makedon futbolcusu Adis Jahovic'e talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, Adis Jahovic'i transfer etmek istiyor
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09 Ağustos 2021 11:15
Transfer çalışmalarını sürdüren ve ofans hattına takviye yapmak isteyen Bursaspor, Adis Jahovic için Göztepe'ye resmi teklifte bulundu.

Makedon futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Göztepe ve Bursaspor yönetimleri bonservis pazarlıklarına başladı.

Golcü oyuncu arayışındaki Bursaspor'un Adis Jahovic'i 1+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlamayı planladığı bildirildi.

Teknik direktör Mustafa Er'in de Makedon kramponda ısrarcı olduğu ifade edildi. 34 yaşındaki futbolcu Türkiye'de daha önce Konyaspor, Antalyaspor ve Malatyaspor formalarını giydi.

Adis Jahovic'in profesyonel kulüp kariyerinde 270 maçta 112 golü bulunuyor.

Kaynak: Bursa Hakimiyet

 


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