Spor Toto 1. Lig'de Beypiliç Boluspor ile Bursaspor karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



54. dakikada Bekim Balaj ve 66. dakikada Odise Roshi'nin kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Boluspor'da gol, 42. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi. Bursaspor'un golünü ise 58. dakikada Nicolas Zalazar kaydetti.



Son iki haftadır yenilen Boluspor, bu maçla birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 35 puanla 10. sırada yer aldı.



Ateş hattındaki Bursaspor ise bu maçla birlikte puanını 25'e çıkardı ve 18. sırada konumlandı. Öte yandan Bursaspor, son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı.



Gelecek hafta Boluspor, deplasmanda Menemenspor'la karşılaşacak. Bursaspor ise 10 Mart'ta, ligin 22. haftasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçına devam edecek.



Stat: Atatürk



Hakemler: Mert Güzenge, Burak Cansız, Suat Güz



Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 82 Bertu Alican Özyürek), Gökhan Karadeniz (Dk. 64 Tugay Kacar), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk. 86 Kemal Rüzgar), Emin Bayram, Bülent Cevahir, Abdurrahman Canlı, Balaj



Bursaspor: Canberk Yurdakul, Alaskarov (Dk. 74 Ofosu), Bifouma, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Tuğbey Akgün), Mert Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Türk), Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 69 Eren Güler), Pedro, İsmail Yüksek (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu)



Goller: Dk. 42 Bifouma (Beypiliç Boluspor), Dk. 58 Zalazar (Bursaspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 54 Balaj, Dk. 66 Roshi (Beypiliç Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 4 Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Dk. 72 Tugay Kacar, Dk. 82 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor)





















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