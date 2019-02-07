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Bursaspor 10 yıldır Beşiktaş galibiyetine hasret!

Bursaspor, Beşiktaş karşısındaki son deplasman galibiyetini 10 yıl önce alırken, sonraki 8 mücadelede yalnızca 1 puan alabildi. Son 5 maçtır da siyah beyazlılara deplasmanda kaybeden yeşil beyazlılar, lig tarihinde de Beşiktaş deplasmanına çıktığı 49 maçtan yalnızca 4'ünü kazanabildi.

Kaynak: DHA
Bursaspor 10 yıldır Beşiktaş galibiyetine hasret!
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07 Şubat 2019 11:17
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında 9 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Bursaspor, rakibiyle ile İstanbul'da oynadığı maçlarda zorlanıyor. Siyah beyazlıları deplasmanda son olarak ligi şampiyon olarak noktaladığı 2009/10 sezonunda 3-2'lilk skor ile yenen yeşil beyazlılar, o günden bu yana Beşiktaş'ı İstanbul'da yenemiyor. Bu süreçte 8 kez rakibiyle deplasmanda karşılaşan Bursaspor, bu mücadelelerden yalnızca 1 puan çıkarabildi. 7 karşılaşmada rakibine kaybeden yeşil beyazlılar, üst üste 5 maçtır da Beşiktaş deplasmanından eli boş dönüyor.

49 MAÇTA SADECE 4 GALİBİYET!
İki takımın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde geçen maçlarında da siyah beyazlıların çarpıcı bir üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş deplasmanında oynadığı daha önceki 49 Süper Lig maçının yalnızca 4'ünü kazanabilen yeşil beyazlılar, bu mücadelelerin 28'ini ise kaybetti. Diğer 17 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE GÜÇLÜ
Bu sezon evinde 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyetinin yanı sıra ikişer beraberlik ve mağlubiyetle birlikte 17 puan topladı. Sahasında 2 maçtır kazanamayan siyah beyazlılar, Trabzonspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile berabere kaldı. Bursaspor ise deplsamanda çıktığı 9 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. 2 kez rakiplerine kaybeden yeşil beyazlılar, 6 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı. Yeşil beyazlılar da son 2 deplasman maçında bir puana razı oldu.

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