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Burak Yılmaz, Bursa maçında sahada

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor'u ağırlayacak Trabazonspor'da golcü yıldız Burak Yılmaz, maça hazır hale geldi.

Burak Yılmaz, Bursa maçında sahada
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02 Kasım 2018 12:08
Teknik direktör Ünal Karaman'ın hafta içindeki BUGSAŞ maçında görev vermeyerek dinlendirdiği 33 yaşındaki oyuncu, Yeşil-Beyazlılar karşısında Fırtına'nın en büyük kozu olacak.

Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, pazar günü de ağları sarsmayı hedefliyor.

Hafif sakatlığı bulunan Hugo Rodallega'nın, Timsah karşısında forma giymemesi durumunda Burak'a her zamankinden daha fazla iş düşecek.

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