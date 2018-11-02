Teknik direktör Ünal Karaman'ın hafta içindeki BUGSAŞ maçında görev vermeyerek dinlendirdiği 33 yaşındaki oyuncu, Yeşil-Beyazlılar karşısında Fırtına'nın en büyük kozu olacak.
Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, pazar günü de ağları sarsmayı hedefliyor.
Hafif sakatlığı bulunan Hugo Rodallega'nın, Timsah karşısında forma giymemesi durumunda Burak'a her zamankinden daha fazla iş düşecek.
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Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, pazar günü de ağları sarsmayı hedefliyor.
Hafif sakatlığı bulunan Hugo Rodallega'nın, Timsah karşısında forma giymemesi durumunda Burak'a her zamankinden daha fazla iş düşecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın