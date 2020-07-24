Burak Yılmaz ayrılık nedenini ilk kez açıkladı

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa Ligi takımlarından Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, bu kararının ardından konuştu.

Burak Yılmaz ayrılık nedenini ilk kez açıkladı
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24 Temmuz 2020 18:53
Burak Yılmaz kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, transfer sürecini NTV'ye anlattı.

"Lille'den teklif aldığım için mutluyum" diyen Burak Yılmaz, "Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim" dedi.

Beşiktaş'a veda eden Milli futbolcu, Fransa'da düzenlenecek imza töreni sonrası, 1 Ağustos'ta Lille ile antrenmanlara çıkmaya başlayacak.





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