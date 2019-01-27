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Bülent Korkmaz: ''Sakatlarımız çok fazla''

Antalyaspor Teknik Dikektörü Bülent Korkmaz, Konyaspor mağlubiyetinin ardından konuştu.

Kaynak: AA
Bülent Korkmaz: ''Sakatlarımız çok fazla''
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27 Ocak 2019 20:01
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atiker Konyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Oyunun ilk yarısında kötü oynadıklarını ancak ikinci yarıda biraz toparlandıklarını aktaran Korkmaz, "İkinci yarıda pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. En büyük sıkıntımız sakatlığı bulunan oyuncularımızın fazla oluşu. Cezalı ve giden oyuncularımız da var. Bu oyun planımızı da etkiledi. İleriki haftalarda daha iyi olacağımızı ümit ediyorum. Konyaspor'u tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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