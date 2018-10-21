Bülent Korkmaz: '3 puanı hak ettik'

Teknik Direktörü, sergilenen iyi oyundan dolayı futbolcularını kutladı.Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını dile getiren Korkmaz, "Oyuncularım, özellikle saha yayılımını ve taktik anlayışı çok iyi uyguladılar. Belki toplu oyunda değil ama topsuz oyunda çok doğru pozisyonlar aldık. Rakibimize kolay pozisyon vermedik ve biz pozisyonlara girdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." şeklinde konuştu.Korkmaz, taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Otelden maça gelene kadar, bu yağmurlu havada bizi çok iyi desteklediler. Belki de bu galibiyetin fitilini onlar ateşledi. Çok iyi bir taraftarlık örneği gösterdiler. Dolayısıyla da çok iyi oynadık ve 3 puanı hak ettik." değerlendirmesinde bulundu.