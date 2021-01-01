Bucks'tan Jrue Holiday'e, 135 milyon dolarlık kontrat!

Milwaukee Bucks ve Jrue Holiday'in, dört yıllığı 135 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme uzatması için anlaştıkları kaydedildi.



The Athletic'ten Shams Charania, bonusların sözleşmeyi 160 milyon dolara kadar çıkarabileceğini ve anlaşmanın 2024-25 sezonunda bir oyuncu opsiyonu olduğunu belirtti.



Kariyerinde iki kez savunma beşlerine seçilmiş olan Holiday, Bucks ile güçlü bir ilk sezon geçirmiş, 38 maçta 17.0 sayı, 5.4 asist, 4.6 ribaund ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Bucks ve New Orleans Pelicans formaları giymeden önce Philadelphia 76ers tarafından 2009 NBA Draftı'nda 17'nci sıradan seçilmiş olan 30 yaşındaki oyuncu, 12 NBA sezonunda 15.9 sayı, 6.3 asist, 3.9 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamalarına sahip.



